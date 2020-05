Suspende el ISSSTE medicina anticáncer

En medio de pandemia de Covid, pacientes oncológicos del ISSSTE han tenido que recurrir a la promoción de juicios de amparo para que les entreguen el medicamento prescrito por sus médicos tratantes.

Irma "N" promovió amparo a principios de abril porque le interrumpieron el tratamiento de dieciocho dosis de Trastuzumab 440 mg, un anticuerpo para detener el crecimiento de células cancerosas. Esta vacuna le sería aplicada cada veintiún días, en el área de quimioterapias de la clínica "Pedro Bárcenas Hiriart" del ISSSTE, según la prescripción.

El portal de adquisiciones del IMSS refiere adquisiones mayoristas de este medicamento, a un costo superior a los 21 mil pesos la dosis. En el mercado farmacéutico minorista, puede rebasar los 40 mil pesos.

El nueve de abril de dos mil veinte debía acudir a la farmacia, pedir la dosis y posteriormente ir al área de aplicación de quimioterapias. Le informaron que salían de vacaciones y que su cita sería cambiada para el 14 de abril. Por lo anterior, el 13 de abril llamó a la farmacia de la clínica "Pedro Bárcenas Hiriart" y le informaron que no había medicamento, inconforme con lo anterior la quejosa se comunicó con la médica Mariana Monternach, encargada del área de qumioterapia, quien "le indicó que en México no hay medicamento, por lo que debe esperar a que la surtan y que no existe fecha para ello".

El Juzgado Sexto federal, debido a la condición de avance de la enfermedad de Irma N, le concedió suspensión provisional de inmediato en lo que corre el juicio. El ISSSTE tenía que presentar un reporte de entrega del medicamento el jueves 7 de mayo, pero no lo hizo. La audiencia fue diferida al 14 de mayo.

Por la misma razón promovieron juicios de amparo contra la delegación del ISSSTE las derechohabientes Socorro "N" y Felícitas "N", ambas en tratamiento de cáncer de mama, a quienes se les prescribieron el tratamiento de Trastuzumab de 440 mg., pero la entrega les fue suspendida