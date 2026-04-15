Suspenderán durante mayo vuelo a Atlanta

El secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez, confia en que nada más durante mayo estará suspendido el vuelo San Luis Potosí-Atlanta, aunque los anunciados para el caso de Volaris y VivaAerobus para junio próximo están firmes.

Explicó que la empresa operadora Aeroméxico trabaja a diario esa ruta, pero el Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA) informó que el vuelo estará suspendido durante mayo, aunque todavía se desconocen los motivos.

Añadió que hasta ahora, la aerolínea no ha emitido un comunicado oficial para anunciar la suspensión de los vuelos.

Advirtió que desconoce la causa y que actualmente pasan por un tema delicado por lo que se refiere al aumento de precio de los hidrocarburos, lo que ha impactado en diversas modalidades de transporte.

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Confirmó que entre los afectados se encuentran precisamente las aerolíneas, aunque eso sucede alrededor del mundo por las afectaciones a los precios del petróleo y de los combustibles.

Recordó que precisamente los combustibles representan parte de los principales gastos de operación de las aerolíneas, condición que impacta directamente en los costos de operación.

Añadió que algunas aerolíneas han suspendido vuelos, es decir, no nada más el caso se da en San Luis Potosí.

Dijo que se tiene la esperanza de que la condición de las aerolíneas se regularice en los próximos meses, aunque hasta ahora se debe admitir que no se sabe en qué fecha se reanudarían los vuelos de San Luis Potosí a Atlanta, Georgia.