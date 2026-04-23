Tecnología complica fomento a la lectura

Llegamos al Día del Libro con un escenario donde se va perdiendo la costumbre de leer, hay generaciones de personas mucho más visuales, se atraviesan las calculadoras en matemáticas y aparecen aplicaciones y plataformas de Inteligencia Artificial generativa que proporcionan textos y eso está llamando a sortear la competencia contra la tecnología, advirtió el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo.

Explicó que el modelo de la nueva escuela mexicana está propiciando condiciones para recuperar en los estudiantes la sana costumbre de leer, no solo sus propios textos de aprendizaje, sino también lecturas tradicionales que fomentan la comprensión.

Dijo que precisamente para fomentar la lectura, los docentes usan como método poner a disposición algunos cuentos, pero en particular y con respecto al modelo de nueva escuela mexicana, los que tengan que ver con la región de la que se trata.

Explicó que por ejemplo la pérdida de la costumbre de la lectura también tiene que ver con el diseño de algunos materiales educativos que incluyen flyers que facilitan la llegada de la información pero que al mismo tiempo no permiten la comprensión.

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Recordó que no solo ocurre con las presentaciones de los materiales, sino con los libros que para mucha gente ya pasaron de moda o los consideran obsoletos, pero mucha gente lo que hace es buscar información en aparatos móviles y medios digitales diversos.