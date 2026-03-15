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Temen vecinos de Villa Magna saqueo de agua

Se quejan de pipas que extraen líquido del pozo del fraccionamiento; Interapas dice que no afecta

Por Rolando Morales

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Temen vecinos de Villa Magna saqueo de agua

Habitantes del fraccionamiento Villa Magna denunciaron la presunta extracción masiva de agua del pozo ubicado en la intersección de avenida Helénica y avenida Villa Magna Poniente, de donde, aseguran, diariamente salen decenas de pipas cargadas con agua durante varias horas del día.

Habitantes Villa Magna denuncian extracción masiva de agua

Según sus testimonios, el movimiento de pipas comienza aproximadamente a las 07:00 horas y se mantiene hasta alrededor de las 14:00 horas, con una frecuencia estimada de una unidad cada 10 a 15 minutos.

Los colonos estiman que diariamente podrían salir al menos 50 pipas cargadas, lo que ha generado preocupación por el impacto en el abasto de agua de la zona, ubicada además en una parte alta de la ciudad.

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Detalles confirmados sobre extracción y destino del agua

Según relatan, algunas de las pipas portan logotipo de Interapas, aunque no todas cuentan con identificación, y varias de ellas tienen placas de Guanajuato.

En un recorrido realizado en la zona se constató el movimiento de pipas en el pozo. Algunos de los operadores consultados señalaron, sin proporcionar mayores detalles, que la extracción responde a los operativos de suministro de agua a colonias donde han fallado pozos o que dependen de El Realito.

Los vecinos agregaron que en ocasiones los conductores se retiran cuando detectan que están siendo fotografiados o grabados, lo que incrementa la sospecha entre los habitantes sobre el destino del agua extraída.

Los quejosos pidieron a las autoridades revisar lo que ocurre en el pozo y aclarar si el operativo tiene autorización oficial, pues temen que afecte el suministro del propio fraccionamiento.

Señalaron que han solicitado explicaciones a la alcaldía y a Interapas, pero hasta el momento, afirman, no han dado respuesta.

Al respecto, el organismo confirmó que el agua extraída se usa en colonias afectadas por desperfectos de El Realito. Esta operación, agregó, no afecta el abasto del fraccionamiento.

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