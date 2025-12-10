Temperaturas en la entidad llegarán a 3° C

El paso del frente frío número 19, comenzó a sentirse en San Luis Potosí con un descenso marcado en las temperaturas, especialmente en las regiones más elevadas del estado, donde los termómetros podrían acercarse a los 3 grados centígrados en los próximos amaneceres. Así lo dio a conocer la Coordinación Estatal de Protección Civil, que mantiene seguimiento permanente a los efectos del sistema.

La dependencia estatal informó que el fenómeno mantendrá un ambiente gélido durante los siguientes días y no descarta la presencia de aguanieve en puntos montañosos. Localidades como Vanegas, Real de Catorce, la Sierra de Álvarez y las partes altas del Cerro de San Pedro ya operan con protocolos reforzados, con brigadas en campo para supervisar posibles afectaciones.

Ante este escenario, Protección Civil llamó a la ciudadanía a extremar precauciones: abrigarse adecuadamente, limitar traslados nocturnos y atender las recomendaciones oficiales para evitar incidentes derivados del frío.

El operativo invernal también prioriza la atención a grupos vulnerables. Durante esta semana, alrededor de 200 personas en situación de calle han sido trasladadas a refugios temporales, mientras que familiares de pacientes en hospitales públicos reciben cobijas, colchonetas y alimentos para sobrellevar las bajas temperaturas durante la noche.

Las labores preventivas continúan con recorridos nocturnos de 8 de la noche a 6 de la mañana, donde personal operativo identifica a quienes se encuentran expuestos al clima extremo para ofrecerles refugio inmediato.