Tendrá PC módulos de información en la Fenae

Ante la afluencia esperada para los días de Feria, la dirección de Protección Civil Municipal de Soledad, informó que contará con dos módulos de atención para brindar apoyo en cualquier incidencia que pudiera presentarse con los asistentes, informó el titular del área, Martín Bravo Galicia.

Los Centros de Mando estarán ubicados a un costado de la Presidencia Municipal, en la intersección de Aldama y Benito Juárez, y otro en la esquina de Negrete con la Iglesia. Ambos contarán con señalización visible de salidas de emergencia mediante lonas verdes, lo que permitirá una respuesta rápida sin necesidad de traslados largos.

También se dispondrá de dos ambulancias y una coordinación constante con la Guardia Civil Municipal para procurar un saldo blanco, especialmente en apoyo a visitantes provenientes de otros municipios y estados.

De igual forma, se contará con un espacio destinado al resguardo de menores extraviados, facilitando su localización y entrega segura a sus familiares. A la par, se implementará una campaña informativa para dar a conocer las rutas de evacuación y puntos de auxilio.

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El funcionario señaló que uno de los objetivos del operativo es la prevención de riesgos entre la gente y la aplicación de protocolos diseñados para proteger la integridad de las y los asistentes.

Informó que se reforzó la preparación del personal, incluyendo colaboradores de distintas áreas del Ayuntamiento, quienes fueron capacitados en primeros auxilios y atención básica a emergencias, contando con certificación que avala sus conocimientos.

Indicó que, ante la expectativa de una alta afluencia de visitantes, todo el equipo estará disponible para brindar apoyo. Además, indicó que cada integrante estará debidamente identificado con chaleco y gafete oficial.

Finalmente, dijo que entre las principales recomendaciones emitidas por Protección Civil destacan: evitar ingresar con objetos peligrosos o envases de vidrio, mantener vigilancia constante sobre niñas y niños, portar algún tipo de identificación, mantenerse hidratados y no permanecer por largos periodos bajo el sol, especialmente durante la espera de espectáculos.