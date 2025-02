Cobro por control vehicular no tomó por sorpresa a la ciudadanía: Sefin

"La verdad no creo, porque ya lo sabían. O sea, nosotros todo el tiempo, si ustedes se fijan, la Secretaría de Finanzas hace un trabajo extraordinario en el tema de la comunicación con la ciudadanía", dijo Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

Declaró lo anterior al ser cuestionada sobre si faltó mayor comunicación de la dependencia estatal para dar a conocer que este año se cobraría la actualización de la tenencia vehicular, pues tal gravamen generó molestia en gran parte de los contribuyentes.

La funcionaria estatal sostuvo que la institución todo el tiempo "innova" en cómo informar sobre los descuentos y el pago determinados derechos o impuestos, así como la ubicación de cajas recaudadoras y demás información útil para el cumplimiento fiscal.

"Algunos compañeros, espero no ustedes, pero algunos compañeros nos ayudaron a desvirtuar mucho la información haciendo una nota roja donde no la había, porque no era algo de sorpresa para la ciudadanía, era algo que venian pagando", expuso.