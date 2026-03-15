Tiene gobierno vía para eludir pagos a la UASLP

A partir de este año, el gobierno estatal podría volver a negar recursos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) alegando falta de disponibilidad presupuestal, debido a que en el más reciente anexo de ejecución anual del convenio marco que determina el financiamiento universitario, firmado por la administración federal y la estatal, regresó esa posibilidad, luego de que en 2025, no se incluyó en ese instrumento.

Gobierno estatal condiciona aportación a UASLP en convenio 2026

Una revisión al documento de este año, firmado en enero pasado, establece que a partir de 2026, el gobierno estatal deberá incrementar en un 1% el monto de su aportación a la UASLP, sin embargo, condiciona esa posibilidad a que existan recursos suficientes o que puedan ser autorizados por el Congreso.

Lo anterior queda establecido desde el segundo párrafo del convenio, correspondiente a la sección de Antecedentes.

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Ahí señala que en el convenio marco de 2016, las partes acordaron que los anexos de ejecución anuales determinarían los ingresos de la UASLP, buscando un financiamiento equitativo de 50% para cada parte, "sujeto a disponibilidad presupuestaria".

En el convenio del año pasado, tal condicionante fue eliminada en ese párrafo. Y aunque tampoco aparecía en los convenios de años anteriores, más adelante la reconocía en el calendario de ministraciones establecido anualmente, lo que no ocurrió en 2025.

Incremento y condicionantes en aportación estatal a UASLP

De hecho, en el apartado sobre la distribución del apoyo financiero de las partes a la UASLP de este año aparece una nueva normatividad que establece que la aportación estatal deberá aumentar 1% anualmente entre 2026 y 2030, para pasar del 16.97% de este año a 20.97 por ciento.

Y luego señala que para concretar ese esquema, la proporción federal no podrá incrementarse respecto a la del año anterior mientras que la proporción estatal incrementará en esa medida, respecto de la aportación federal.

Sin embargo, señala que "los recursos anteriormente mencionados estarán sujetos a la autorización y disponibilidad presupuestal de cada ejercicio fiscal yo en su caso, con la autorización del Congreso del Estado".

Entre 2022 y 2024, el gobierno estatal dejó de entregar a la UASLP 525.2 millones de pesos, aprovechando el escape que daba la condicionante de la disponibilidad presupuestal, situación que pudiera reactivarse a partir de este año.