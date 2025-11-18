Tlaxcala revela su primer auto eléctrico de 100 mil pesos

Tlaxcala presentó el "Totalmente Tlaxcalteca" (TT), el primer vehículo eléctrico diseñado y producido en el estado. El modelo, desarrollado con 80% de componentes locales, estará disponible en diciembre y se posiciona como uno de los autos eléctricos más baratos del país.

El TT —proyecto privado que tomó dos años— está pensado para trayectos urbanos: ofrece 50 km de autonomía, capacidad para cinco pasajeros, cero emisiones y carga en enchufe doméstico.

La Secretaría de Desarrollo Económico reservó la identidad del inversionista para evitar que otros estados busquen atraer la planta.

El lanzamiento se adelantó al proyecto federal Olinia, previsto para 2026, y coloca a Tlaxcala en la carrera por la fabricación nacional de autos eléctricos de bajo costo.