Tlaxcala revela su primer auto eléctrico de 100 mil pesos
El modelo TT ofrece 50 km de autonomía y estará a la venta en diciembre.
Tlaxcala presentó el "Totalmente Tlaxcalteca" (TT), el primer vehículo eléctrico diseñado y producido en el estado. El modelo, desarrollado con 80% de componentes locales, estará disponible en diciembre y se posiciona como uno de los autos eléctricos más baratos del país.
El TT —proyecto privado que tomó dos años— está pensado para trayectos urbanos: ofrece 50 km de autonomía, capacidad para cinco pasajeros, cero emisiones y carga en enchufe doméstico.
La Secretaría de Desarrollo Económico reservó la identidad del inversionista para evitar que otros estados busquen atraer la planta.
El lanzamiento se adelantó al proyecto federal Olinia, previsto para 2026, y coloca a Tlaxcala en la carrera por la fabricación nacional de autos eléctricos de bajo costo.
no te pierdas estas noticias
Tlaxcala revela su primer auto eléctrico de 100 mil pesos
Redacción
El modelo TT ofrece 50 km de autonomía y estará a la venta en diciembre.
Saldo blanco y seis detenidos durante Buen Fin en SLP
Redacción
Guardia Civil reporta 948 atenciones, 1,546 acciones preventivas y un auto recuperado.
Autonomía no exime a la UASLP de auditoría, insiste Gallardo
Ana Paula Vázquez
Señaló que la revisión no depende de una decisión personal, sino de criterios establecidos por la SCJN