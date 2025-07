Tolerancia, sólo con los comerciantes que descargan en Carranza

José Adolfo Ortiz, Director General de Movilidad y Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, señaló que son los comerciantes los que principalmente invaden la ciclovía de la avenida Venustiano Carranza.

“Los negocios tienen la necesidad de estacionar a sus clientes o que vayan a efectuar las compras, pues no encuentran el estacionamiento debido precisamente, a que esta ocupa la ciclovía, pero la Ley de Movilidad nos indica, que debemos respetar la jerarquía de la pirámide en la cual los ciclistas están en el top”.

El comandante capitalino señaló, que de forma permanente se mantiene un operativo sobre esta zona para cerciorarse de que los vehículos motorizados no invadan la ciclovía. Aclaró que si bien no se han registrado siniestros en ese sentido, sí se han percatado de personas que no respetan esta vía exclusiva para usuarios de bicicleta.

Detalló que la operatividad indica sancionar a los vehículos que circulan o que obstruyen la ciclovía, destacó que han mostrado cierta flexibilidad con los comercios que buscan descargar e ingresar sus mercancías antes que generar las sanciones administrativas correspondientes.

“Hemos tratado de no ser tan autoritarios en ese sentido, porque ellos también tienen la necesidad de descargar sus mercancías, aquí lo que se hace es que descargas, lo dejas en la banqueta y mueves el vehículo, tenemos que tener esa flexibilidad también con los comerciantes, no estamos en contra del comercio, ni en contra de los ciclistas”.

De acuerdo con la Ley de Ingresos para el año fiscal 2025 del ayuntamiento capitalino, se prevé una multa de 10 UMAS por estacionarse sobre la acera,banqueta y vías destinadas para ciclistas o área de espera de ciclista, al lado o sobre un camellón o andador peatonal, lo que implica un cobro de 1,131.4 pesos.