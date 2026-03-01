Trabajan para detectar más tomas clandestinas

Luego que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró seis tomas clandestinas de agua, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que la Comisión Estatal del Agua (CEA) trabaja con la federación para identificar más lugares.

Los puntos identificados por la instancia federal este viernes durante un operativo, se localizaron en los municipios San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Mexquitic de Carmona.

Previo a acudir a un evento de reconocimiento póstumo al empresario Jacobo Payán Latuff en el estadio Libertad Financiera, el mandatario estatal reconoció que dicha explotación ilegal de pozos es algo recurrente en San Luis Potosí.

Aunque la Conagua no especificó quiénes son los responsables de la utilización del agua, Gallardo Cardona atribuyó la ilegalidad a la "herencia maldita", pues consideró que durante años se ha dedicado a lucrar con el líquido.

Aseveró que el lucro consiste en un esquema sistematizado, es decir, se deja sin el servicio a los usuarios de la zona metropolitana para que los propietarios de pipas aprovechen y comiencen a comercializar el transporte de agua.

"Lo platiqué con ellos ayer (Conagua). Creo que ha sido algo muy recurrente en San Luis Potosí.