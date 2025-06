Transición a IMSS-Bienestar retrasa abasto de medicinas

La transición administrativa al modelo IMSS-Bienestar no ha afectado la operación de los servicios médicos en el estado, aseguró Andrea Elizabeth Guerrero Muro, subdirectora de primer nivel de atención de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí.

Señaló que se trata únicamente de un cambio de gestión, sin impactos en la atención que reciben las y los usuarios.

“Es una transición donde los servicios médicos solo cambian administrativamente de quien dirige”, explicó.

Guerrero Muro subrayó que las acciones sustantivas de salud pública, como detecciones, control prenatal y consultas generales continúan realizándose de forma habitual. “Todo eso se sigue haciendo”, afirmó.

Respecto al abasto de medicamentos, la funcionaria reconoció que la transición ha implicado ajustes administrativos, y aseguró que existe un esfuerzo coordinado entre la Federación y el IMSS-Bienestar para resolverlo. “Se está solucionando. Las autoridades federales están tomando cartas en el asunto porque no está llegando el medicamento”, dijo.

En ese sentido, informó que el porcentaje de abasto de medicamentos en la entidad pasó de 79 a 85 por ciento y se espera solventar por completo en las próximas semanas. “Falta una pequeña parte que vamos a ir salvando. Tenemos un calendario que proyecta completar el abasto hacia el 30 de junio”, detalló.

Finalmente, Guerrero Muro indicó que no existen zonas del estado con mayor o menor disponibilidad de medicamentos, ya que se trabaja con un catálogo uniforme. “Cuando no existe uno en algún lado, no existe en el otro. Pero todo lo básico debe estar en los tres niveles de atención”, añadió.