Transporte público mantendrá servicio normal el primero de enero: SCT

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado ha confirmado que las rutas de camiones urbanos mantendrán su operación habitual durante los días festivos establecidos en el calendario oficial, incluyendo el miércoles 1 de enero de 2025.

“El servicio de transporte público metropolitano colectivo estará disponible en estas fechas festivas, garantizando a las y los potosinos una alternativa segura y eficiente para sus traslados”, se indica en el comunicado.

Esta aclaración se emite en respuesta a la circulación de información errónea sobre la posible suspensión del servicio de transporte público durante las festividades.

Sin embargo, algunos usuarios expresan su descontento, señalando que, independientemente de si es un día festivo o no, el servicio sigue siendo ineficiente debido a los largos tiempos de espera.

“¿Eficiente? ... ya ni la burla perdonan ... el transporte público no sirve, tardan bastante en pasar y cuando lo hacen ya están llenos y no se detienen ... no se merecen ningún tipo de aumento hasta que no mejoren el ‹servicio›”, comentó Dana Vera en una publicación de Facebook.

Por otro lado, algunos usuarios han destacado que, en días festivos, es importante recordar que los choferes también tienen familias y merecen tiempo

para descansar.