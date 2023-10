Entregan a familiares cuerpo de ciclista fallecido en Fondo Nairo Quintana

Traumatismo craneoencefálico (TCE), es la causa de provocó el fallecimiento del ciclista Jesús Alejandro Olvera Carvajal, quien participó ayer domingo en la segunda edición del Gran Fondo Nairo Quintana 2023, informó José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el kilómetro 39 de la carretera estatal que va hacia Armadillo de los Infante, Olvera Carvajal, que portaba el número 116, perdió el control de la dirección y chocó contra dos compañeros para luego impactarse contra el cerro y finalmente desplomarse sobre la cinta asfáltica y morir en pocos minutos.

Ruiz Contreras describió que este día el cuerpo del deportista está siendo entregado a sus familiares, a fin de trasladarlo a la Ciudad de México, de donde era originario.

"La muerte fue traumatismos craneoencefálico en el momento que se cae de la bicicleta. El día de ayer se obtuvo la respuesta de Servicios Periciales (...) no, no, no (hay delito que perseguir). Es un accidente que tuvo", comentó

Dicho daño consiste en un movimiento repentino de la cabeza y el cerebro puede hacer que el cerebro rebote o se retuerza en el cráneo, lesionando las células cerebrales, rompiendo los vasos sanguíneos y creando cambios químicos, precisan sitios especializados en medicina.