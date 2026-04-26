Tremómetro marcaría hasta los 38°C para mayo

Para Villa de Pozos, al igual que para el resto de la Zona Metropolitana, los pronósticos del clima anuncian que no habrá tregua del calor durante el día, pues éste se mantendrá en máximas de 33 grados Celsius, aunque por las noches la temperatura podría bajar hasta los 16 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros servicios del clima prevén que, para el siguiente mes, mayo, podría haber días incluso más calurosos en los que el termómetro podría marcar máximas de 36 y hasta 38 grados, aunque las condiciones climáticas cambian constantemente.

Otra característica de estos días de calor será la ausencia de lluvias, aunque habrá días con nublados ligeros. Hasta ayer, la probabilidad de precipitaciones se vislumbra hasta el 10 de mayo en adelante.

Ante este panorama, dependencias como Protección Civil Municipal recordaron a la población la importancia de mantenerse hidratado; evitar actividades al aire libre; vestir ropas frescas, transpirables y de colores claros.

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También se recomiemda mantener los espacios ventilados y tener especial cuidado del estado de salud de menores, personas adultas mayores y mascotas del hogar a quienes más afecta el calor extremo.