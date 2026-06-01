El PT pagará más de 1 mdp por una multa del INE

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El Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí deberá afrontar sanciones por más de un millón de pesos, luego de que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara las irregularidades detectadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el ejercicio de recursos durante 2024.

Tribunal Electoral confirma sanciones al PT en San Luis Potosí

Las multas, que en conjunto ascienden a un millón 104 mil 455 pesos con 29 centavos, se aplicarán mediante la reducción del 25 por ciento de la ministración mensual de financiamiento público del partido.

La sentencia, aprobada por unanimidad bajo la ponencia de la magistrada María Guadalupe Vázquez dentro de los expedientes acumulados SM-RAP-25/2026 y SM-RAP-28/2026, ratificó 4 conclusiones sancionatorias derivadas del proceso de fiscalización.

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Detalles confirmados sobre las irregularidades detectadas

Entre ellas se encuentra el reporte de 379 mil 717 pesos con 30 centavos en honorarios asimilados sin objeto partidista, correspondientes a pagos realizados entre octubre y diciembre de 2024 a Gerardo Acosta Zavala, comisionado político nacional del PT en San Luis Potosí, sin que el partido acreditara la realización de las actividades por las que fueron contratados sus servicios.

Asimismo, el tribunal confirmó una sanción de 93 mil 127 pesos con 46 centavos por la falta de bitácoras que permitieran identificar los vehículos relacionados con gastos de gasolina y mantenimiento. También avaló una multa de 210 mil 603 pesos con 51 centavos por gastos no comprobados en asesorías y cursos de capacitación, al determinar que la documentación presentada por el proveedor Val Consultores F&L carecía de fechas, registros de asistentes, evidencia sobre los insumos utilizados y constancias de entrega de materiales.