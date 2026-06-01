logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INAUGURAN THERALIS INSTITUTE

Fotogalería

INAUGURAN THERALIS INSTITUTE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El PT pagará más de 1 mdp por una multa del INE

Tribunal electoral de Monterrey confirmó castigo para el partido

Por Ana Paula Vázquez

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
A
El PT pagará más de 1 mdp por una multa del INE
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí deberá afrontar sanciones por más de un millón de pesos, luego de que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara las irregularidades detectadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el ejercicio de recursos durante 2024.

      Tribunal Electoral confirma sanciones al PT en San Luis Potosí

      Las multas, que en conjunto ascienden a un millón 104 mil 455 pesos con 29 centavos, se aplicarán mediante la reducción del 25 por ciento de la ministración mensual de financiamiento público del partido.

      La sentencia, aprobada por unanimidad bajo la ponencia de la magistrada María Guadalupe Vázquez dentro de los expedientes acumulados SM-RAP-25/2026 y SM-RAP-28/2026, ratificó 4 conclusiones sancionatorias derivadas del proceso de fiscalización.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles confirmados sobre las irregularidades detectadas

      Entre ellas se encuentra el reporte de 379 mil 717 pesos con 30 centavos en honorarios asimilados sin objeto partidista, correspondientes a pagos realizados entre octubre y diciembre de 2024 a Gerardo Acosta Zavala, comisionado político nacional del PT en San Luis Potosí, sin que el partido acreditara la realización de las actividades por las que fueron contratados sus servicios.

      Asimismo, el tribunal confirmó una sanción de 93 mil 127 pesos con 46 centavos por la falta de bitácoras que permitieran identificar los vehículos relacionados con gastos de gasolina y mantenimiento. También avaló una multa de 210 mil 603 pesos con 51 centavos por gastos no comprobados en asesorías y cursos de capacitación, al determinar que la documentación presentada por el proveedor Val Consultores F&L carecía de fechas, registros de asistentes, evidencia sobre los insumos utilizados y constancias de entrega de materiales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SL rezagado en identificación forense
        SL rezagado en identificación forense

        SL rezagado en identificación forense

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Se proyecta la creación de un centro de resguardo de cuerpos

        Gallardo refrenda apoyo a Sheinbaum
        Gallardo refrenda apoyo a Sheinbaum

        Gallardo refrenda apoyo a Sheinbaum

        SLP

        El Universal

        El respaldo incluye a las cuatro regiones del estado y busca fortalecer la colaboración entre gobiernos.

        Reúnen a miles en SLP por mensaje de Sheinbaum
        Reúnen a miles en SLP por mensaje de Sheinbaum

        Reúnen a miles en SLP por mensaje de Sheinbaum

        SLP

        Pulso Online

        Morena y el gobernador Ricardo Gallardo participaron en el enlace nacional desde San Luis Potosí.

        Tras presunto suicidio, refuerzan vigilancia en Tangamanga
        Tras presunto suicidio, refuerzan vigilancia en Tangamanga

        Tras presunto suicidio, refuerzan vigilancia en Tangamanga

        SLP

        Rubén Pacheco

        Joaquín García Martínez destaca la importancia de la supervisión familiar y el trabajo constante de guardaparques en los centros recreativos.