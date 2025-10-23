UASLP afirma que su autonomía no se ve afectada tras fallo de la Corte sobre fiscalización

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) aseguró que la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no afecta su autonomía ni las facultades de su Órgano Interno de Control (OIC), pese a que el fallo ratifica que las universidades públicas no son órganos constitucionales autónomos.

En un comunicado, la institución explicó que el recurso revisado por la Corte representó su segundo ejercicio institucional orientado a abrir un debate sobre el papel de las universidades en materia de fiscalización y competencias concurrentes.

La Universidad señaló que la decisión del máximo tribunal "no afecta ni limita en modo alguno las atribuciones del Órgano Interno de Control (OIC) para fiscalizar los ingresos autogenerados", y precisó que los procedimientos promovidos "están encaminados exclusivamente a impugnar actos intraprocesales dentro de las auditorías iniciadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE)".

"La Universidad reitera que su autonomía permanece intacta y que defenderá, por las vías legales pertinentes, el ámbito competencial que corresponde a su Órgano Interno de Control", indicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El fallo ocurre en medio de la disputa entre la UASLP y el IFSE sobre quién debe revisar los recursos universitarios, pues la casa de estudios sostiene que la fiscalización de los ingresos propios corresponde exclusivamente a su órgano interno, mientras el Instituto busca incluirlos dentro de su revisión estatal.

La Universidad reiteró que seguirá participando en el debate jurídico nacional sobre la fiscalización de las universidades públicas "para fortalecer la certeza constitucional y el marco institucional que protege la vida universitaria".