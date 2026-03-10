logo pulso
SLP

UASLP sin fijar postura ante protesta del 8M

Por Leonel Mora

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
UASLP sin fijar postura ante protesta del 8M

A diferencia del año pasado, en este la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no fijó postura sobre las protestas feministas que este domingo 8 de marzo que culminaron en la Plaza de los Fundadores y dejaron daños en la fachada del edificio de la Rectoría.

Se solicitó postura al área de Comunicación e Imagen, enlace de la Rectoría con los medios de comunicación, pero se informó que esta vez no se emitiría una postura oficial.

El 9 de marzo de 2025, un día después de la marcha feminista, la institución reconoció el derecho de las mujeres a expresarse y reiteró su compromiso de luchar permanentemente para que ellas "sean siempre escuchadas, respetadas y valoradas".

La postura universitaria, en esa ocasión, fue de reconocer que la movilización del 8 de marzo previo fue "un acto de reivindicación histórica; un espacio legítimo de expresión y manifestación, pero también un recordatorio de que el camino hacia la equidad requiere del compromiso de todos los sectores".

