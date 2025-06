Ubican 10 fincas con alto riesgo de colapso en centro histórico

La Dirección de Protección Civil Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que se han identificado 10 fincas con un alto riesgo de colapso, las cuales, se encuentran principalmente en las inmediaciones del Centro Histórico.

El titular de la dependencia municipal, Adrián Cortázar Ruiz informó que se han detectado cerca de 300 inmuebles con diversos niveles de daños, de las cuales sólo 10 presentan un riesgo por derrumbe, sin embargo, ya se cuenta con el dictamen técnico conforme a los criterios del Sistema Nacional de Protección Civil.

El funcionario municipal explicó que muchas de estas fincas se mantienen en este estado a consecuencia de los altos costos que implica su reparación con los materiales originales; sin embargo, puntualizó que se mantiene una mesa de diálogo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para prevenir cualquier tipo de incidentes.

Señalaron que entre las fincas con un mayor riesgo estructural se encuentran los inmuebles ubicados en las direcciones de Zamarripa No. 300, Independencia No. 200, 5 de Mayo No. 1295, Pascual M. Hernández No. 710 y Avenida Constitución No. 1203.

Asimismo, se puntualizó que si bien el INAH ha determinado que son parte del patrimonio de la ciudad, se entregó este listado al instituto para generar acciones a fin de prevenir siniestros, proteger el patrimonio histórico y sobre todo salvaguardar la seguridad de los peatones que transitan por estas zonas.

Exhortaron a los dueños de estos inmuebles para colaborar en las acciones de prevención de riesgo ante el visible deterioro de estas fincas y se informó que ya se exploran vías legales para intervenir estos espacios cuando sea necesario a pesar de ser propiedades privadas siempre bajo el marco jurídico correspondiente.