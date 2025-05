Un cuestionado exfuncionario encabeza la CEA

El secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, calificó como “ciclos”, la salida de Gabino Manzo Castrejón como titular de la Comisión Estatal del Agua, para cuyo relevo, en su lugar, entra un funcionario cuestionado por el actual alcalde de Villa de Reyes.

El reemplazo se llama Pascual Martínez Sánchez, quien ya había trabajado en el año 2024 como director del agua en Soledad de Graciano Sánchez y también fue titular del organismo operador de agua de Villa de Reyes en el periodo 2021-2024.

De hecho, Pascual Martínez no fue ratificado como director del organismo operador de agua por el alcalde Ismael Hernández Martínez, quien según algunas publicaciones, lo acusó de dejar “inconsistencias y situaciones que no cuadran”, pero no se profundizó en el tema.

A su salida de Villa de Reyes fue invitado para ocupar un cargo público en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde se le señaló como un servidor público de amplia experiencia en la materia del agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, con el retiro de Gabino Manzo Castrejón, según se sabe por motivos de salud, el exfuncionario municipal del agua de Villa de Reyes y Soledad de Graciano Sánchez, se convirtió en el relevo designado.