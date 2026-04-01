Un Lucero conquista San Luis en Primavera

Plaza de los Fundadores se convirtió en un escenario lleno de emoción, nostalgia y alegría con la presentación de Lucero, quien demostró por qué, a lo largo de más de cuatro décadas, continúa siendo una de las figuras más aclamadas del espectáculo mexicano. Su participación en el Festival San Luis en Primavera le ganó un reconocimiento del Alcalde Enrique Galindo y la presidenta del DIF Municipal Estela Arriaga.

La cantante reunió a miles de asistentes que disfrutaron de un espectáculo lleno de recuerdos y grandes interpretaciones.

A lo largo de la velada, la llamada "Novia de América" llevó al público por un recorrido musical que evocó su historia artística, desde sus primeros pasos como estrella infantil en la televisión hasta consolidarse como una de las voces más representativas del pop y la balada en México.

Con carisma, elegancia y cercanía con sus seguidores, la cantante reafirmó el cariño que el público le ha mantenido a lo largo de generaciones.

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Durante su actuación, la explanada y las calles aledañas se llenaron de voces que corearon temas icónicos como Cuéntame, Ya no, Electricidad y Sobreviviré, en un ambiente festivo donde familias completas y seguidores de distintas edades cantaron junto a la artista.

Cada interpretación fue acompañada por elegantes cambios de vestuario y una presencia escénica jovial que dejó claro que Lucero mantiene intacta la energía que la ha caracterizado durante su carrera.

En uno de los momentos más emotivos de la noche, Lucero recordó con cariño su estancia en San Luis Potosí, ciudad donde realizó grabaciones de al menos dos telenovelas que se convirtieron en grandes éxitos.

Destacó que las locaciones potosinas fueron de las mejores que ha tenido en su trayectoria televisiva, lo que despertó la ovación del público que celebró su vínculo con la capital potosina.