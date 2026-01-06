Un peligro, poste de luz a punto de caer

Peligro en la Avenida Universidad, a pesar de estar a punto de caer, permanece sin sustitución un poste que sostiene cables de alta tensión en las proximidades de la Plaza de Toros.

El poste dañado se ubica en el circuito del lado Norte en la Avenida Universidad, entre López Hermosa y Azteca Sur. Según lo que recuerdan los vecinos, El poste resultó averiado porque un automovilista trató de ingresar al puente Universidad pero chocó el vehículo contra la contención que divide con el carril lateral de incorporación a la calle Azteca Sur. Aquella ocasión, el vehículo volcó y terminó su carrera justo debajo del poste.

Los vecinos explicaron que se comunicaron a la Comisión Federal de Electricidad en busca de que se le dé atención a la sustitución del poste, pero la petición fue desatendida.

En otro caso, también se encuentra a punto de caer un poste ubicado en la calle José Vilet, diez metros al norte de la avenida Acceso Norte, frente al taller Automotriz PAMI.

Aparentemente, el poste fue chocado por un camión, pero la Comisión Federal de Electricidad no ha llegado para sustituirlo.

En ambos casos, los postes sostienen grandes cantidades de cables de alta tensión y los que han dejado los cableros, tanto de las empresas que funcionan como de algunas que ya cerraron pero dejaron su tiradero.

En ambos casos, tanto empleados de Automotriz PAMI como los vecinos de la Avenida Universidad pidieron que la Comisión Federal de Electricidad atienda los reportes con prontitud y antes de que pase una tragedia.