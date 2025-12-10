Una exempleada exige celeridad en sanción a regidor

Martha Erika Tapia Gone, extrabajadora del Ayuntamiento de la capital, acudió este lunes al Congreso del Estado para entregar un oficio dirigido a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en el que exige a los legisladores agilizar el proceso de juicio político que promovió en contra del regidor capitalino Jorge Zavala López.

Tapia Gone señaló que llama su atención la "rapidez" con la que el Poder Legislativo ha actuado en otros casos, como la reciente sanción y probable remoción de concejales en Villa de Pozos, mientras que su denuncia, presentada desde hace meses, permanece sin avances visibles. La trabajadora reprochó que, pese a las acusaciones públicas que ha difundido y a la denuncia formal presentada, el regidor continúa integrando dos comisiones del Cabildo, una de ellas la de Derechos Humanos.

En su declaración, expuso que cuenta con testigos para acreditar distintas presuntas violaciones a derechos de mujeres por parte del regidor y personas cercanas a él. Entre los señalamientos mencionó la colocación de lonas difamatorias contra una lideresa social, presuntas irregularidades y amenazas durante procesos electorales, y la promoción de acciones contra una regidora electa cuyo triunfo, afirmó, Zavala López habría intentado revertir.

También denunció haber sido víctima de violencia laboral y económica de parte del regidor, por lo que pidió a los diputados actuar con la misma firmeza que, dijo, han mostrado en otros casos. "San Luis Potosí también es importante; queremos transparencia, igualdad y decisiones firmes, no solo en la delegación de Pozos", expresó tras entregar el documento recibido por personal del Congreso.

