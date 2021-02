Una imprudencia, regresar a clases presenciales en medio de la situación actual: Lutzow

No es prudente, de ninguna manera, retomar las clases presenciales en las condiciones actuales, porque si bien los menores se enferman con menos gravedad que a otras, se convierten en potenciales y muy activos transmisores del virus de coronavirus COVID-19, como ya se vio en Europa al retomar diversas actividades, advirtió el titular de la secretaría de salud, Miguel Lutzow Steiner.

Recordó que los niños se enferman con síntomas menos graves, con menor frecuencia, pero sí se enferman y son grandes contagiadores, puesto que hay un fenómeno en el que las secreciones de los niños llevan gran cantidad de virus y bacterias, y tienen una gran capacidad de generar condiciones de grandes propagadores. Advirtió que una de las razones que origina las olas epidémicas, consiste precisamente en la reactivación de actividades sociales de inmediato, las actividades turísticas y la reactivación de actividades escolares, que el año pasado aportaron una muy dura lección.

Comentó que si se quiere regresar a las clases presenciales es necesario esperar a que las condiciones de la epidemia lo permitan, y hasta esta fecha se tiene información muy clara de que no están dadas las condiciones para impartir clases en las aulas.

Dijo que todos los actores tienen que ser prudentes y cuidadosos, para que no se presente una situación que nadie quiera, es decir, que haya un recrudecimiento en los casos de transmisión.

Recordó que todavía existe el riesgo de una reinstalación de la transmisión generalizada, puesto que en este tipo de enfermedades se presentan hasta tres oleadas en lo que se agotan, y todavía hay cientos de miles de personas que están susceptibles de enfermar, no tienen defensas, no tienen vacuna y no ha tenido la enfermedad, y tienen las posibilidades de que así suceda.

Dijo entender que es totalmente razonable lo que están pidiendo los colegios y las escuelas en general, por el tiempo que han estado los estudiantes resguardados en casa en temporada de clases, pero se tiene que afrontar una pandemia y se tiene que priorizar, y el llamado es a la comunidad educativa, para que tenga paciencia y que sean prudentes.