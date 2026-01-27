Uno de cada 3 universitarios está inscrito en la Autónoma

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está consolidada como la principal institución de educación superior del estado y como un eje fundamental para su desarrollo académico, científico y social. Pues de acuerdo con el Anuario Estadístico de Educación Superior de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), en 2020 la UASLP concentraba el 33 % de la matrícula estatal, con 32 mil 627 estudiantes de nivel licenciatura y posgrado.

Para 2024, esta proporción aumentó al 34.8 %, lo que confirma que una de cada tres personas jóvenes que cursan estudios superiores en San Luis Potosí lo hace en la máxima casa de estudios potosina. Institución pública que, a través de sus facultades, localizadas en la capital potosina y Soledad, así como los campus de Matehuala, Salinas, Rioverde, Ciudad Valles y Tamazunchale, está presente en las cuatro regiones de la entidad.

Este crecimiento refleja la confianza de la sociedad.

en la calidad y pertinencia del modelo educativo de la UASLP, así como el compromiso institucional con la formación integral de su estudiantado. Mientras el 65.2 % restante de la matrícula se distribuye entre 74 instituciones de educación superior, públicas y privadas, la UASLP destaca por su presencia y pertinencia en el estado, con su amplia oferta académica y su enfoque en la innovación, la equidad y la responsabilidad social.

En el sector público, la diferencia en cobertura es contundente: la segunda institución pública con mayor matrícula es el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí con sólo 6 mil 176 estudiantes, seguido por la Universidad Politécnica, con 6 mil 071, cifras que dimensionan el liderazgo y alcance de la UASLP.

La calidad académica también se refleja en los resultados del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), aplicado por el Ceneval. En 2024, egresados de 66 programas educativos participaron en esta evaluación nacional. Los resultados muestran un avance sostenido: el número de sustentantes que obtuvieron un Testimonio de Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente pasó de mil 694 en 2020 a 2 mil 897 en 2024, incrementándose del 68 % al 79 % del total de participantes.