Urgen a solucionar pérdida de 50% del agua en redes hidráulicas

En San Luis Potosí se pierde hasta el 50 por ciento del agua potable debido a fugas en la infraestructura hidráulica, una situación crítica que afecta directamente la disponibilidad del recurso para la población.

Así lo advirtió Rodolfo Cisneros Almazán, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería y miembro del Grupo Universitario del Agua de la UASLP, al ofrecer un diagnóstico sobre el estado del sistema de distribución en la entidad.

El especialista explicó que la principal fuente de abastecimiento son pozos (80 por ciento) y presas (20 por ciento), sin embargo, una parte significativa del agua extraída no llega a los hogares.

El problema radica en las redes de distribución, donde se detecta una pérdida del 50 por ciento, conocida técnicamente como agua no contabilizada.

Estas pérdidas, señaló, se deben a fugas, tomas clandestinas, o al suministro no remunerado a edificios públicos. Además de representar un desperdicio del recurso, implican un alto costo económico, ya que el agua se extrae, transporta y gestiona sin que llegue al usuario final.

"Cuando hablamos de una pérdida de la mitad del recurso hídrico, no solo estamos refiriéndonos al volumen de agua que se desperdicia, sino también al impacto económico. Se requieren aproximadamente 4 mil litros por segundo para cubrir la demanda de la población, pero estamos dejando perder 2 mil litros por segundo", subrayó.

Cisneros Almazán señaló como urgente atender las fugas o aguas no contabilizadas. "El tema no es desconocido por el organismo operador, ignoramos las razones, quizá políticas, administrativas, de recursos o la suma de todo que no permiten avanzar en ese sentido".

Desde el Grupo Universitario del Agua, se busca generar conciencia y visibilizar esta problemática entre la población y las autoridades. "A menudo se piensa en traer agua de fuentes lejanas mediante acueductos, pero deberíamos mirar hacia el manejo eficiente del agua que ya tenemos, como lo hacen otras ciudades", comentó.

Finalmente, recordó que este nivel de pérdida no es exclusivo de San Luis Potosí. "Es un promedio nacional. Ciudades como Aguascalientes, Saltillo, Ciudad de México y Guadalajara ya están trabajando activamente en la recuperación del agua no contabilizada. Es el camino que deberíamos seguir", concluyó.