UUZI, con interés en el proyecto iRest Stolica

"Sería cosa de buscar un acercamiento y conocer su proyecto", dijo Ricardo Pérez Castillo, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), al ser cuestionado sobre si contemplaría acercarse a los creadores de iRest Stolica, un soporte para disminuir la fatiga en las piernas de operarios.

Este sábado, se comunicó que un grupo de cinco alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UASLP, crearon el dispositivo mecánico capaz de disminuir el estrés físico en las extremidades inferiores del usuario y fácil de utilizar, ya que proporciona distintas posiciones para el trabajador.

De acuerdo con el líder empresarial, en la referida zona fabril de San Luis Potosí no se han visualizado que dichas estructuras sean utilizadas por los operarios en los diferentes rubros industriales.

Pérez Castillo puntualizó que todas las aportaciones y creaciones referentes a beneficiar y mejorar las condiciones de los trabajadores de la Zona Industrial, es bienvenido por la UUZI.

"Leí la nota y se me hizo muy interesante, no he visto yo este tipo de dispositivos en nuestras empresas. Sería cosa de buscar un acercamiento y conocer su proyecto", expuso el presidente de la UUZI.