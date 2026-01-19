logo pulso
SLP

Vacunación invernal desigual en San Luis

Por Samuel Moreno

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Vacunación invernal desigual en San Luis

A mitad de la temporada invernal, la jornada de vacunación en San Luis Potosí muestra un comportamiento desigual entre los distintos biológicos, con avances significativos en la aplicación contra influenza, pero rezagos notorios en las dosis contra Covid y neumococo, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Salud estatal.

Los datos más recientes indican que la vacuna contra influenza es la que presenta mayor cobertura, con 546 mil 445 dosis aplicadas, lo que representa un avance del 66.3 por ciento respecto a la meta programada para el sector salud durante esta campaña.

En contraste, la vacunación contra Covid registra un progreso más limitado, con 96 mil 991 dosis suministradas, equivalentes al 39.4 por ciento de cobertura, mientras que el biológico contra neumococo es el que muestra el menor alcance, con 23 mil 845 dosis aplicadas, es decir, un 24.3 por ciento de la meta establecida.

