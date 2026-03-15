Vagan en San Luis hasta 400 mil perros

En San Luis Potosí se estima que alrededor de 400 mil perros viven en situación de calle, un problema que ya impacta la salud pública y que continúa creciendo ante la falta de campañas permanentes y gratuitas de esterilización, así como por el abandono de mascotas, advirtió Ana María Guadalupe Gómez Escamilla, integrante del colectivo Perros Extraviados y en Situación Crítica.

San Luis Potosí enfrenta problema de perros callejeros

La activista señaló que la población de perros extraviados aumenta de manera constante por las camadas que nacen en la vía pública y por personas que dejan a sus animales a su suerte. Esta situación expone a los perros a múltiples formas de violencia, desde atropellamientos hasta envenenamientos, además de una reproducción descontrolada que mantiene el crecimiento de la problemática.

"Estamos hablando en realidad de un problema francamente grave, pero lo más grave es que todo esto es el reflejo de una sociedad porque sabemos que quien violenta a un animal tarde o temprano termina haciéndolo también con los seres más vulnerables. En este caso, mujeres, niños o ancianos", declaró en entrevista.

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Iniciativa para endurecer sanciones por maltrato animal

Indicó que el abandono de animales está tipificado como delito; sin embargo, continúa siendo una práctica frecuente cuando personas adoptan o adquieren perros y posteriormente los dejan en la calle.

En paralelo, existe una iniciativa en el estado que busca endurecer las sanciones por esta conducta.

De manera adicional, el colectivo impulsa una propuesta para incrementar las penas por maltrato animal, luego de que diversos casos registrados en la entidad no hayan derivado en sanciones efectivas. Gómez Escamilla explicó que la iniciativa plantea elevar las sanciones de cuatro a ocho años de prisión en los casos más graves, además de incorporar agravantes.