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Valladares propone ley para salvar a los ganaderos del país

La burocracia tiene que aprender a respetarlos, advierte

Por Redacción

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Valladares propone ley para salvar a los ganaderos del país
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      El laberinto burocrático y la falta de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales le están robando tiempo de producción y dinero a las familias del campo mexicano.

      Para corregir este rezago histórico, el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y a la Ley Agraria que busca digitalizar, simplificar y blindar de forma obligatoria las gestiones del sector agropecuario.

      La propuesta del legislador potosino, turnada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, traslada la responsabilidad de la verificación documental al estado. Con esta reforma, las dependencias gubernamentales tendrán estrictamente prohibido exigir títulos, actas o constancias que ya se encuentren en archivos públicos, acabando con las costosas vueltas de los productores a las cabeceras urbanas.

      "Si el gobierno ya tiene tu RFC, tu acta, constancia o cualquier documento tuyo en una ventanilla, debe estar prohibido que te la pida en la de junto", enfatizó Valladares al señalar que en México y en San Luis Potosí se requiere de un gobierno que acompañe al productor, no que le robe el tiempo para producir.

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      "El tiempo del agricultor y del ganadero vale dinero, y la burocracia tiene que aprender a respetarlo", sentenció Valladares Eichelmann durante un encuentro con el gremio agropecuario de San Luis Potosí.

      Como exsecretario de Desarrollo Económico del estado, Valladares hizo hincapié en que la ineficiencia logística y la extorsión en carreteras impactan de forma directa en el costo de los alimentos de la canasta básica. Por ello, el corazón de su iniciativa incluye dos herramientas clave:"Ventanilla Única Rural y Expediente Digital Único del Productor."

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