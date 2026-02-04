logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vandalismo sacó de operación el pozo Puerta Real

Así lo informó el Interapas, ya quedó reparado

Por Rolando Morales

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Vandalismo sacó de operación el pozo Puerta Real

El organismo Operador de Agua, Interapas informó que un acto de vandalismo dejó fuera de operación el pozo Puerta Real, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, durante el fin de semana, luego de que se dañara el cableado eléctrico de esta fuente de abastecimiento, presuntamente en un intento de robo.

El desperfecto interrumpió temporalmente el suministro de agua en la zona, por lo que cuadrillas de la Dirección de Operación y Mantenimiento, acudieron al sitio para reparar la instalación eléctrica y reactivar el sistema.

Tras los trabajos, el pozo volvió a funcionar y se restableció el envío de agua a la red.

Además de esta atención emergente, se realizaron labores preventivas en otros puntos de la Zona Metropolitana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En los pozos Fovissste, Muñoz y Foresta se llevaron a cabo podas y limpieza alrededor de subestaciones eléctricas para reducir riesgos, mientras que en el pozo Perinorte II se efectuó la regulación de voltaje para estabilizar su operación.

Estas acciones buscan mantener en funcionamiento la infraestructura hidráulica y evitar fallas que puedan afectar el abasto de agua a las colonias que dependen de estos sistemas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí
    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

    SLP

    Pulso Online

    Volaris anuncia nuevos vuelos a Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago.

    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año
    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

    SLP

    Redacción

    Los trabajos iniciaron en marzo de 2025

    Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel
    Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

    "Déjenos trabajar", la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

    SLP

    El Universal

    Han transcurrido 10 días desde el asesinato y la autoridad no ha emitido ningún tipo de información

    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP
    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

    SLP

    El Universal

    La empresa amplía su presencia con los vuelos que iniciarán durante el primer semestre