Varadas en Jordania, cuatro potosinas por el conflicto Irán-Israel

Sayuri Díaz Infante de 35 años de edad planeó desde hace meses un viaje para celebrar su cumpleaños acompañada de su mamá, su tía y su prima.

Sus planes eran recorrer Egipto y Jordania para conocer sitios históricos del medio oriente como Petra.

La travesía para las cuatro potosinas con destino al medio oriente inició el 2 de junio, partieron desde el aeropuerto de Cancún rumbo a Istanbul y de ahí a Egipto, el 10 de junio viajaron a Jordania para conocer Petra, esta maravilla del mundo que atesora templos, tumbas y un sinnúmero de riquezas arqueológicas.

Su regreso a Estambul, de acuerdo al itinerario de viaje, estaba planeado para el 14 de junio y que el 16 del mismo mes fuera su llegada a la ciudad de México, sin embargo, sus vuelo fue cancelado a consecuencia del conflicto entre Irán e Israel, tras los ataques y lanzamiento de drones y misiles balísticos entre estos dos países.

En entrevista, Sayuri comparte que su vuelo se ha cancelado ya 2 veces: el día 14 fue reprogramado para el 17, no obstante, ahora ha sido reprogramado para el 19 y bajo la advertencia de que no es seguro que pueda concretarse.

Sayuri, Claudia, Patricia e Ingrid, mientras tanto en medio de la incertidumbre permanecen en el hotel Amman West, pero narran su angustia pues su estadía comienza a agotar sus recursos y evalúan buscar algún Airbnb o alguna alternativa que resulte más económica ya que, no existe certeza de cuándo puedan viajar de regreso a México, y los gastos están siendo totalmente cubiertos de su bolsillo sin apoyo para comidas ni hospedaje por parte ni de la aerolínea ni de la embajada.

Las potosinas han buscado alguna orientación y apoyo por parte de la embajada y las autoridades de México, aunque confiesan que las respuestas son poco alentadoras, “la respuesta que han dicho es esperar a que se resuelva el conflicto y eso sí, han estado al pendiente si les escribimos y aparte nos mandan alertas de cuando se van cancelando nuevamente los vuelos, pero nada más ... No de mucho impacto”.

Asimismo, les sugirieron buscar contactos de agencias de viaje “para ver nosotros si podemos salir por otro medio terrestre o marítimo pero sin decirnos si es seguro o no y sin ellos gestionarlo”.

El temor y la incertidumbre

Sayuri comparte que el sonar de las alarmas, -que son un llamado a la población para estar en estado de “alerta”-, es imposible no sentir temor estando en un país lejos de México, donde se habla árabe, un idioma diferente, con la incertidumbre de cuánto tiempo podría llevar estar “atrapadas”, y, sobretodo por un conflicto entre dos países que puede llegar a poner en riesgo sus vidas.

La vida en Jordania se siente aparentemente "normal" aunque la preocupación ha crecido, pues ayer por primera vez sonaron alarmas también a media tarde, cuando en los últimos días estaban sonando solo en las noches.

De acuerdo a las potosinas, son alrededor de 49 mexicanos los que se encuentran en esta misma situación, mismos que han atestiguado la caída de fragmentos de drones o misiles.

Las potosinas confiesan tener temor de que, Jordania, pueda convertirse en un punto de ataque directo, por lo que hacen el llamado para que el gobierno del estado de San Luis potosí, el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada puedan brindar algún tipo de apoyo para concretar algún vuelo por alguna aerolínea o alguna otra opción de transporte para salir de ese país de forma segura.