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Vaticinan crisis severa de agua para el 2050

Hay propuesta para atender la contaminación, pero no ha sido atendida

Por Ana Paula Vázquez

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Vaticinan crisis severa de agua para el 2050

Aunque desde 2023 existe una propuesta integral para atender la contaminación de pozos y la desigualdad en el acceso al agua en San Luis Potosí, la falta de voluntad política ha impedido que avance. Así lo señaló Jonathan Quintero García, presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE), quien advirtió que esta omisión institucional, podría llevar a la zona metropolitana a una crisis severa de agua hacia 2050.

Jonathan Quintero García alerta sobre contaminación y desigualdad en agua

Quintero García aseguró que los estudios realizados sobre el tema cuentan con sustento científico y subrayó que la contaminación del agua subterránea es un problema histórico que incluso podría haberse agravado.

Detalló que en la zona metropolitana existen alrededor de mil 600 pozos, pero solo 149 son de abasto público; el resto pertenece a particulares.

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Consecuencias para la salud y distribución desigual del agua

Entre las principales consecuencias, alertó sobre afectaciones a la salud por la presencia de flúor, como fluorosis, artritis reumatoide, déficit cognitivo e incluso algunos tipos de cáncer.

Señaló además que la crisis hídrica no solo está relacionada con la escasez, sino con la desigualdad en la distribución.

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