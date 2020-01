Ve Priego "cabos sueltos" en el caso Gancedo

Si bien dijo que no desautoriza el trabajo de la Fiscalía General del Estado en el asesinato del político Aurelio Gancedo Rodríguez, Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí declaró que existen aspectos que "no encajan" para la opinión pública, ello luego de la detención del presunto asesino. Por ello, no se deben descartar otras líneas de investigación.

El pasado lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Federico Arturo Garza Herrera, informó que detuvo a Juan Carlos N, por su probable participación en el homicidio que atribuyó a motivos personales.

De acuerdo con Priego Rivera, hay cosas como "muy inconexas" entre sí dentro de las primeras diligencias notificadas por la Fiscalía, pues surgen cuestionamientos de por qué hubo ese nivel de crueldad en el asesinato, es decir, desmembramiento.

Cuestionó la forma de actuar del presunto criminal, ya que no optó por robarse el carro de alta gama, sino que prefirió llevarse el celular o abandonar el cadáver en la unidad motora, en lugar de enterrarlo en una fosa clandestina para ocultar los restos.

Planteó que, si bien la Fiscalía ya presentó al supuesto culpable, debería seguir con otras líneas de investigación, pues Gancedo Rodríguez era un político, exfuncionario de la PGR y tenía información privilegiada.

"Hay algunos cabos sueltos ¿No? Por ejemplo (...) Si ya lo habías matado: ¿Por qué lo descuartizas? Entiendo que lo descuartizarían para el ocultamiento del cadáver, entonces ¿por qué lo dejas en bolsas?", señaló.