Vecinos de la Col. Mártires de la Revolución son ignorados

Vecinos de la colonia Mártires de la Revolución, al norte de la ciudad, denunciaron una serie de problemáticas que desde hace más de una década, afectan su calidad de vida en la calle Francisco I. Madero, situación que aseguran ha sido expuesta en múltiples ocasiones sin obtener respuesta de las autoridades municipales ni estatales.

Durante un recorrido, se constató que la vialidad permanece sin pavimentar desde hace más de 10 años, lo que ha generado severas complicaciones para peatones, automovilistas y usuarios del transporte público. Esta condición provocó que la Ruta 6 modificara su trayecto sin previo aviso, obligando a estudiantes, adultos mayores y trabajadores a caminar varias cuadras adicionales para acceder al servicio.

A la falta de pavimentación se suma un grave problema de acumulación de agua en el acceso al Circuito Las Palmas, donde durante la temporada de lluvias se forma una laguna que impide el paso vehicular y pone en riesgo a niños que diariamente transitan hacia el kínder, primaria, secundaria y preparatoria ubicadas en la zona.

Los vecinos también alertaron sobre la presencia de terrenos baldíos y una vivienda abandonada sobre la misma calle, los cuales se han convertido en focos de infección y puntos de inseguridad. Denunciaron quema constante de basura, acumulación de escombro, presencia de ratas, abandono de animales muertos y vandalismo, además de que estos espacios han sido utilizados para cometer robos e incluso agresiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otra de las problemáticas señaladas es la fuga de agua potable detectada recientemente entre las calles Ahuizotl y Cuauhtémoc, situación que contrasta con la falta del suministro en varios domicilios. Habitantes afirmaron que, mientras el agua se desperdicia por tomas clandestinas, ellos se ven obligados a comprar pipas con costos que oscilan entre los 300 y 600 pesos, pese a pagar puntualmente el servicio.

A esto se añade la deficiente iluminación pública, que incrementa el riesgo de asaltos durante la noche, así como la circulación de camiones pesados que realizan maniobras peligrosas en la zona, sin horarios regulados, poniendo en riesgo a menores de edad.

Los colonos hicieron un llamado urgente al Gobierno Municipal, al Gobierno del Estado y a dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que atiendan de manera integral la pavimentación de la calle Francisco I. Madero que conecta con la colonia Imperio Azteca y cambia de nombre a avenida Tenochtitlan, además de regular el transporte público, sanear los baldíos, mejorar el alumbrado y resolver el problema del agua potable.