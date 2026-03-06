Ven nepotismo y simulación detrás de la "Ley Esposa"

Las iniciativas para reservar candidaturas a gubernaturas exclusivamente para mujeres, como las que generaron polémica en San Luis Potosí y Nuevo León, deben analizarse con cuidado para evitar que se conviertan en mecanismos de nepotismo o simulación política, advirtió la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas.

La consejera advirtió que el debate sobre estas acciones afirmativas es delicado porque, por un lado, busca fortalecer la participación política de las mujeres, pero por otro también obliga a vigilar que desde el poder no se intente decidir quién sucederá en un cargo público.

Ravel Cuevas explicó que descalificar a una mujer al señalar que llegó a un puesto por ser "la esposa de" o "la pariente de" un político puede constituir violencia política en razón de género, ya que se desconocen sus méritos y trayectoria propia dentro de la vida pública.

Sin embargo, insistió que también es necesario analizar posibles casos de nepotismo o intentos de sucesión política desde el poder, y aclaró que revisar estas prácticas no debe interpretarse automáticamente como violencia política de género contra las mujeres.

De cara a los procesos electorales de 2027, sostuvo que el principal reto para las autoridades electorales será evitar simulaciones como las que ocurrieron con casos conocidos como "las Juanitas" o "las Manuelitas", cuando partidos aparentaron cumplir con cuotas de género, pero terminaron sustituyendo a mujeres para que los cargos fueran ocupados por hombres, por lo que llamó a vigilar que la legislación no sea burlada.