Ven riesgo en cierre de centro antirrábico

El Centro Antirrábico lleva más de 15 años sin presentar casos de rabia en la entidad, sin embargo, el que no se hayan llevado a cabo este año las campañas de vacunación, podría representar un riesgo al respecto, sostuvo el médico veterinario zootecnista, Alejandro Villela Reyes.

Señaló que es una problemática severa que derivado de la pandemia de Covid-19, no se hayan realizado las campañas tanto de esterilización como de vacunación, por parte del municipio y el antirrábico, puesto que las hembras como gatas y perras tienen un periodo de gestación de dos meses y por ello se tiene un alza en las camadas de animales que han sido abandonados en la calle por la misma razón de la contingencia sanitaria.

"Ojalá que no se llegue a presentar, porque el Centro Antirrábico lleva un récord importante con respecto a la no presentación de casos de rabia, 15 o 18 años y este año no han podido realizar las campañas de vacunación", agregó el especialista.

Añadió que el hecho de que haya más animales en abandono tiene otros efectos además de la zoonosis como más excrementos en la calle, aumento de atropellamientos e incluso más eutanasias debido a que no se cuenta con los recursos ante fracturas u otras situaciones difíciles que llegan a sufrir los animales en abandono.

Villela Reyes agregó que las personas más responsables buscan regalar a los animales y no únicamente abandonarlos, incluso, criaderos que se sustentaban de ello hoy en día regalan a los animales de raza "pie de cría" o a los animales reproductores al no ver ya una rentabilidad en el negocio.