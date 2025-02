Vendieron departamentos sin el servicio de agua en Soledad

Habitantes de la calle Negrete, en el municipio de Soledad, denunciaron deficiencias en la construcción de sus viviendas por parte de la constructora Todel, así como la falta de suministro de agua, responsabilizando al organismo operador Interapas por negarles el acceso al servicio.

Los departamentos afectados corresponden a los conjuntos habitacionales Molinos 1, 2 y 3, ubicados en Circuito Molinos Norte, Sur y Este.

Según los vecinos, al momento de la compra se les prometió el abastecimiento de agua mediante pipas financiadas por la constructora, ya que la obra aún no había sido entregada.

Además, se les informó que se construiría un tanque elevado para garantizar el suministro a las tres privadas, sin embargo, al solicitar información a la dependencia del agua, se les notificó que no existe ningún proyecto registrado para dicha infraestructura.

A través de un oficio, la dependencia confirmó que la obra no ha sido entregada y que no ha asumido la responsabilidad del suministro. Mientras tanto, la administración Rumah, encargada de la gestión de las privadas y vinculada a la misma constructora, comunicó a los residentes que las pipas dejarían de enviarse sin previo aviso.

"Desde el principio, los departamentos han presentado múltiples fallas en las instalaciones, con tuberías tapadas o mal conectadas, tanto de agua como de gas", denunció un vecino afectado que prefirió mantener el anonimato.

Las y los residentes también presentaron un oficio firmado en diciembre, en el que la constructora afirmaba que Interapas asumiría el abastecimiento, pero el organismo desconoce dicho acuerdo.

Ante esta situación, los vecinos han solicitado una inspección para verificar el estado de las instalaciones, ya que temen que las conexiones a la red pluvial también presenten irregularidades.

"Mandaron plomeros que no participaron en la obra y que están adivinando por dónde pasa la red, porque no cuentan con planos. Hemos pedido un informe completo a la constructora, pero su única respuesta es que todo está bien y que ya no suministrarán agua", señaló el afectado.

Exigen que las autoridades intervengan para garantizar su derecho al agua y que la constructora cumpla con sus compromisos de infraestructura.