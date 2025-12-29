logo pulso
Venta de pirotecnia sólo los días 30 y 31

Piden denunciar a quien venda o almacene cohetes fuera de esas fechas

Por Leonel Mora

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Venta de pirotecnia sólo los días 30 y 31

El gobierno de Villa de Pozos recordó a la población que la venta de pirotecnia está autorizada únicamente para los días 30 y 31 de diciembre y pidió denunciar a quien venda o almacene productos con pólvora fuera de esas fechas, pues estas prácticas pueden generar riesgos a terceras personas.

A través del Sistema Municipal de Protección Civil, se hizo hincapié en que la compra de pirotecnia se debe hacer únicamente en las dos fechas mencionadas y en "lugares autorizados que cuenten con los permisos correspondientes", tanto de Comercio Municipal como de Protección Civil.

Cualquier situación que contravenga dichas indicaciones, se puede reportar al teléfono 444 809 25 48. En especial, el almacenamiento clandestino de productos con pólvora es una de las prácticas que significan un riesgo mayor para la población, pues la acumulación de pirotecnia en un solo lugar nunca está 100 por ciento libre de accidentes.

En este municipio, personal de Protección Civil y Comercio, en coordinación con elementos de la Guardia Civil Municipal, ya realizan recorridos para detectar el almacenamiento y la venta ilegal de pirotecnia, además de que igual se realiza monitoreo constante de redes sociales para prevenir ventas ilegales por medios digitales.

