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Verde acusa a Galindo de usar informe rumbo a 2027

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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      El uso de recursos públicos y del informe de gobierno de Enrique Galindo Ceballos para promover sus aspiraciones a la gubernatura de 2027 será llevado ante las autoridades electorales, mientras que desde el Congreso del Estado se planteó que el alcalde debería separarse del cargo si pretende realizar actividades relacionadas con una eventual candidatura.

      El dirigente estatal del Partido Verde, Ignacio Segura Morquecho, anunció que presentará las denuncias al considerar que Galindo utilizó un acto constitucional y publicidad institucional para proyectarse políticamente. Cuestionó que durante el informe no se atendieran problemas como la inseguridad y los baches, y sostuvo que eso era lo que la ciudadanía esperaba escuchar.

      Segura también cuestionó que Galindo alabara al exgobernador Marcelo de los Santos Fraga por la construcción del acueducto de El Realito sin reclamarle, dijo, por una obra que consideró inservible. Además, señaló que la publicidad institucional debería informar sobre las acciones del Ayuntamiento y no utilizarse para proyectar al alcalde como aspirante a la gubernatura.

      El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Fernando Gámez Macías, coincidió en cuestionar el uso del cargo para actividades vinculadas con una aspiración electoral. Señaló que Galindo habría distraído recursos municipales durante un viaje a la Ciudad de México la semana anterior y que posteriormente utilizó el informe para objetivos personales.

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