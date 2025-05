Verificarán estado legal de las motos

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que se estableció un operativo de seguridad para revisar las condiciones de las motocicletas irregulares que circulan por la capital potosina, así como la supuesta participación de estos vehículos en hechos delictivos.

Al respecto de este operativo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, detalló que el mencionado proceso, denominado como “Escudo Urbano”, consiste en otorgar una revisión de motocicletas para que cumplan los requisitos mínimos de seguridad, aunados a los vehículos que han sido detectados en delitos de robo.

“Revisar las motos no es por el tema de las placas, uno es el tema de la prevención en cuanto a la utilización del casco, que no vayan más de tres personas en una motocicleta, que no vayan menores de edad sin casco, pero el objetivo principal es que hemos detectado algunos incidentes relacionados con el tema de robo”.

Añadió que el reciente operativo cerró la presente semana con un objetivo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por robo con violencia,en el cual se trasladaba en motocicleta.

En este mismo sentido, refirió que tan solo en lo que va del presente mes, se ha puesto también a disposición de la FGE un total de 16 motos recuperadas con reportes de robo.