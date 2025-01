Verónica Rodríguez no descarta buscar la Alcaldía de SLP

Verónica Rodríguez Hernández, senadora y dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) declaró que no descartaría la posibilidad de buscar la alcaldía de San Luis Potosí en el 2027. Señaló que está interesada en seguir formando su carrera política después de la senaduría.

“Tengo muy claro que me interesa mucho, no sólo hacer una carrera política por hacerla, sino que podamos estar en espacios en los que podamos servir y ayudar (...). En la medida en la que podamos seguir ayudando a la ciudadanía y contribuir a una mejor calidad de vida, con muchísimo gusto yo estaría dispuesta”, declaró.

Añadió que el partido tiene abiertas las puertas a perfiles externos para unirse al blanquiazul, como lo son Enrique Galindo Ceballos e incluso Margarita Hernández Fiscal, el primero expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la segunda expulsada de la contienda por la dirigencia estatal del tricolor.

“Margarita no perdió nada, a ella no le permitieron su registro por diversas circunstancias que tendría que aclarar su partido. Tanto a Enrique Galindo, a Margarita y a todos los liderazgos que hoy parecen no sentirse representados, yo les abro las puertas de Acción Nacional”, señaló Verónica Rodríguez.

Además de perfiles externos, Rodríguez Hernández reconoció que el PAN también cuenta con perfiles importantes en casa para contender en las elecciones

del 2027.

“Tenemos hombres y mujeres que pueden competir sin duda en todo el estado. Hay perfiles que han trabajado durante muchos años para Acción Nacional. Hoy vemos y lo quiero decir con mucha responsabilidad, vemos una nueva generación de jóvenes formados en acción juvenil que tienen el ímpetu de ser buenos líderes para representar a San Luis Potosí”, puntualizó.