Vía Alterna Oriente ya presenta defectos de peligro

A pesar que hace unos días el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la Vía Alterna Oriente, en el municipio de Villa de Pozos, la obra ya presenta las primeras observaciones que representan un riesgo para los conductores de automotores.

En algunos tramos la empresa constructora no esperó a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reubicara postes de energía eléctrica, por lo cual, en la actualidad se convirtieron en obstáculos localizados a media calle para quienes circulan por el acceso vial.

Al respecto, Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), refirió que dicho caso corresponde a una libranza pendiente de atender, por parte de la paraestatal.

"A veces muchas veces, con el nuevo diseño de las avenidas hay postes que se quedan estorbando. Tengo entendido que en Pozos están llevando la gestión con CFE, y en próximos días se llevará la libranza", comentó.

Cuestionada si no sería mejor retirar los obstáculos antes de entregar las obras para evitar que automovilistas se estampen, respondió que el municipio se encarga de señalizar el poste ubicado a media calle.

La vialidad incluyó la rehabilitación de más de 85 mil 310 metros cuadrados de pavimento en las avenidas Bosques de las Flores, Jocoyota y Camino a Santa Rita, alumbrado público, drenaje pluvial, ciclovías, camellones y banquetas.

Vargas Tinajero admitió el mismo problema en las obras de rehabilitación del barrio de San Miguelito, entregadas el 3 de octubre del 2024, pero a un año y cuatro meses siguen sin ser retiradas las estructuras junto con el cableado aéreo.