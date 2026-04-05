Vibra Soledad con la inauguración de la Fenae

En un ambiente de fiesta, identidad y total seguridad, el Alcalde Juan Manuel Navarro, acompañado por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la ceremonia de inauguración de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, la máxima fiesta de las y los soledenses que hoy se posiciona como uno de los eventos feriales más importantes de toda la República Mexicana.

El corte del listón inaugural contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, y las embajadoras de este año, Karla, Mariana y Jessica, representantes de la calidez soledense. Durante su intervención, el Alcalde Juan Manuel Navarro expresó un profundo agradecimiento a las miles de personas presentes, reafirmando que encabeza un Gobierno que trabaja 24/7 por y para su gente.

"Hoy esta fiesta es de ustedes, quiero dar un reconocimiento especial a nuestro Gobernador, Ricardo Gallardo, por ser el gran impulsor y el iniciador de esta feria que nos da identidad ante el mundo, gracias a ese apoyo y al trabajo diario, hoy les digo con orgullo: ¡Soledad de Graciano Sánchez se convierte ya en el municipio número uno del Estado!", expresó de forma contundente el Alcalde Navarro, destacando que este año se eliminaron privilegios para que el pueblo ocupe la primera fila frente al escenario.

Por su parte, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, encendió el ánimo de la multitud al destacar la cartelera de artistas de talla nacional que se presentarán en esta edición, prometiendo que el crecimiento no se detendrá: "¡Prepárense, porque si este año la feria es grande, el próximo año será todavía mejor! Mi respaldo para Soledad es total; vamos a seguir invirtiendo recursos en más obras y acciones, porque este municipio es la cuna del cambio y, como bien dice su Alcalde, Soledad sigue siendo el municipio número uno del Estado", afirmó el mandatario estatal ante una Plaza Principal abarrotada.

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Como cada año, se reafirma que el corazón de esta celebración es la gastronomía soledense, donde la Enchilada Potosina se erige como el símbolo de orgullo que da identidad a todo San Luis Potosí. Además, en un apoyo directo a la economía familiar, el Alcalde confirmó que los juegos mecánicos son totalmente gratuitos, permitiendo que la niñez y juventud disfruten de la diversión sin costo alguno.

Gracias a una sinergia sin precedentes entre todas las dependencias municipales, la FENAE 2026 ofrecerá nuevos atractivos y áreas interactivas. Este esfuerzo conjunto garantiza una experiencia renovada y segura, gracias a los operativos de vigilancia integral que permitieron que esta primera noche transcurriera con saldo blanco.

Con el rugido de Bronco en el escenario principal y el aroma de las mejores enchiladas del país, Soledad inicia su fiesta consolidada como un referente nacional de justicia social, alegría y progreso.