VIDEO | La capital y Soledad acumulan la mayoría de los casos de coronavirus

San Luis Potosí acumula hasta este sábado 17,394 casos de coronavirus, tras confirmarse 294 nuevos contagios en las últimas 24 horas.

La Secretaría de Salud confirmó además 32 nuevos fallecimientos, por lo que la cifra total subió a 1,236.

Miguel Lutzow, director de Salud Pública dijo que si bien San Luis Potosí no ha registrado cifras tan elevadas como en julio, no se observa aún un franco descenso de casos, por lo que pidió no bajar la guardia.

De los 294 nuevos casos, son 152 mujeres y 142 hombres, desde un bebé hasta una persona de 84 años. 233 casos se registraron en la zona metropolitana de San Luis Potosí (193) y Soledad (40). En las últimas dos semanas, el 70% de los contagios han ocurrido en esos dos municipios.

13 mujeres y 19 hombres de 32 a 92 años de edad, los recientes decesos por Covid. Dos pacientes no presentaban factores de riesgo. 21 tenían 60 años o más; 15 padecían hipertensión; 14 diabetes; 8 obesidad; 4 enfermedad cardiovascular; 4 tabaquismo; 2 daño pulmonar y 2 daño renal.

Hay 482 personas hospitalizadas: 89 estables, 331 graves y 62 intubadas. 217 dieron positivo a Covid, 39 negativo y 226 pendientes de resultado.

La ocupación hospitalaria en unidades Covid es de 36% y 40% en terapia intensiva.