VIDEO: "Nos dejaron un elefante reumático, mañoso y corrupto", dice AMLO en Mexquitic

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó este viernes Mexquitic de Carmona, donde defendió la cuarta transformación y arremetió de nueva cuenta contra los gobiernos anteriores, a quienes acusó de solo repartir despensas "y frijol con gorgojo".

"Nos dejaron un elefante reumático, mañoso, corrupto y tenemos que pararlo o un toro viejo y hay que empujarlo para que camine", dijo.

Como en ocasiones anteriores habló sobre los programas de becas y apoyos federales, ante lo que fue vitoreado por algunos asistentes, aun cuando muchos de ellos ya los había mencionado con anterioridad.

Entre otros temas, aseguró que en lo que va de su sexenio no se han registrado paros en las escuelas del país.

Respecto al Banco del Bienestar, dijo que en San Luis Potosí habrá 65 sucursales.

Finalmente pidió a quienes acudieron a su evento: "Ustedes me tienen que ayudar a empujar al elefante para que camine, no les voy a fallar, no los voy a traicionar, vamos a hacer historia y llevar a cabo la cuarta transformación".