VIDEO|Tras cuarto informe, JMCL dialoga por Facebook con ciudadanos

Apenas por 15 minutos y a través de la red social Facebook, el gobernador Juan Manuel Carreras López transmitió en vivo para abordar los avances en materia económica que considera que su administración ha logrado en el cuarto año de gobierno.



Durante el breve video, abordó el tema de la Guardia Nacional y la coordinación entre los tres niveles de gobierno para disminuir la inseguridad. Enseguida abordó el tema de desarrollo económico. Destacó que el estado sobresale en producción tomatera, en el turismo con el nuevo aeropuerto de Tamuín, en el sector automotriz con la apertura de la planta de BMW y en la certificación de ganado para exportación y la agroindustria, entre otros logros.

Respondió unas cuantas preguntas de ciudadanas y ciudadanos que lo cuestionaron sobre su desempeño.

Con fallas en el audio, que se cortó en varios momentos, Carreras López respondió preguntas sobre su salario mensual y las reducciones que ha aplicado; cómo ayuda a la población que existan nuevas empresas en San Luis Potosí, o lo que se ha hecho para tener un gobierno honesto.

Media hora después de concluida la transmisión, la charla del Gobernador llevaba 831 reproducciones, había sido compartido 31 veces y contaba con 132 reacciones de "me gusta", "me encanta" y "me divierte".