Viene "Alito" Moreno a SLP

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El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, visitará San Luis Potosí el próximo miércoles 26 de agosto, donde encabezará una serie de actividades con la militancia y sectores de la sociedad, entre ellas la toma de protesta de cerca de 100 mujeres y hombres que se integrarán al programa "Defensores de México".

Hugo Contreras Cepeda, delegado general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en San Luis Potosí, confirmó durante una rueda de prensa que la visita del dirigente nacional está prevista desde la mañana y que el acto central se realizará a las 17:00 horas en la sede del Comité Directivo Estatal, donde Moreno Cárdenas tomará protesta a los nuevos integrantes de

esta estructura.

Contreras Cepeda explicó que los "Defensores de México" son parte de un programa impulsado por la dirigencia nacional del PRI para incorporar a jóvenes, mujeres y hombres, tanto militantes como simpatizantes y ciudadanos, con presencia en municipios y distritos locales y federales. El objetivo planteado por el partido es fortalecer la defensa de la democracia, las instituciones, la libertad ciudadana y el Estado de Derecho.

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El delegado priista sostuvo que la integración de esta estructura no significa todavía la definición de candidaturas para 2027, aunque reconoció que el programa permitirá al partido acercarse a ciudadanos y perfiles que podrían participar posteriormente en los procesos electorales. Señaló que será hasta que lleguen los tiempos establecidos por la legislación electoral cuando se determinen las candidaturas y los perfiles que contenderán.

La visita de Moreno Cárdenas se suma a los recorridos que el dirigente nacional realiza en entidades que tendrán procesos electorales en 2027.