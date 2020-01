Viento tiró árbol en Abasolo y nadie acude a retirarlo

Vecinos de la calle Abasolo a la altura del número 126 exigieron a la autoridad municipal retirar los troncos y hojas de un árbol que se cayó a inicios de año cuando se registraron fuertes vientos en la ciudad.

Alma Martínez quien radica por la zona, señaló que las ramas del árbol y los troncos bloquean el paso por las banquetas y hacen complicado el paso de peatones, especialmente para las personas que transitan en silla de ruedas o personas invidentes.

"Es algo muy negativo que no se remuevan los desechos de las banquetas, necesitamos que la autoridad haga su labor, no sabemos en dónde está la dirección de Parques y Jardines o bien Servicios Municipales, pues, aunque se ha presentado la queja ante las direcciones pertinentes, no se han dado los resultados esperados", manifestó.

Aunado a las molestias para transitar, los vecinos aseguraron que las ramas y los troncos que se encuentran en la vía pública podrían generar fauna nociva que posteriormente ingrese a las viviendas, lo que generaría complicaciones en los hogares de la zona.

"La fauna nociva que pueda generar estos desechos ponen en jaque a los vecinos, ahorita son solo hojas y troncos pero si continúan los desechos en la vía publica los paseantes podrían usar este cúmulo de desechos como basurero", señaló.