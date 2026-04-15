Vigilan que no se dé una expansión de las "universidades patito"

En lo que va del presente año, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) mantiene bajo vigilancia permanente a instituciones educativas privadas, con el objetivo de evitar la operación de las llamadas "universidades patito" y proteger a estudiantes y sus familias.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, afirmó que actualmente no se tiene registro de universidades operando sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE); sin embargo, confirmó que existen al menos cinco casos en proceso de revisión y regularización en distintas regiones de la entidad.

Explicó que desde el arranque de la actual administración estatal se implementó un esquema de supervisión más riguroso a planteles particulares, enfocado en verificar la validez oficial de sus programas académicos, requisito indispensable para garantizar certeza jurídica a los alumnos.

Como parte de estas acciones, destacó que se han establecido filtros más estrictos en espacios como la Feria de Universidades Interactiva, donde únicamente participan instituciones previamente verificadas por la autoridad educativa, a fin de evitar la promoción de opciones irregulares.

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Torres Cedillo recordó que estas revisiones ya han derivado en sanciones contra instituciones como la Universidad Abierta y la Universidad Potosina, casos que incluso alcanzaron notoriedad pública. Añadió que otros planteles detectados con inconsistencias han sido requeridos para presentar documentación, lo que ha llevado a procesos de regularización o, en algunos casos, a la suspensión de actividades.

El funcionario subrayó que la supervisión es continua, por lo que no se descarta la detección de nuevos casos. En ese sentido, reiteró que la SEGE mantiene a disposición del público información actualizada sobre las instituciones que cumplen con la normativa vigente, con el propósito de que estudiantes y padres de familia tomen decisiones informadas y eviten posibles fraudes educativos.